Иран в условиях морской блокады наращивает поставки грузов по альтернативным маршрутам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти все активнее используют транспортные пути, не связанные с югом страны, морская блокада США иранских портов неэффективна, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. Об этом сообщает IRNA.

"Увеличение объемов транспортируемых грузов и таможенного оформления товаров на границах страны, не выходящих на юг, свидетельствует о том, что нас не беспокоит морская блокада со стороны противника", - сказал он.

Ареф заверил, что в Иране наблюдается благоприятная ситуация с запасами предметов первой необходимости, а также стратегических товаров. В то же время он призвал готовить меры для предотвращения повышения цен на товары первой необходимости.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что наземная блокада Ирана - фактически невыполнимая задача.

Американские военные после краха июньского меморандума о взаимопонимании США и Ирана 14 июля возобновили морскую блокаду иранских портов. В начале ноября Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные создают оперативную группу Iron Gate ("Железные ворота") для пресечения транспортировки Ираном вооружений по наземным маршрутам и через Каспийское море.

23 ноября представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран прибегнет ко всем доступным средствам с целью сорвать американскую блокаду.