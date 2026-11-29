Пентагон заявил, что у него нет данных об использовании Starlink Ираном против США

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министерство войны США не располагает данными о том, что Иран использовал интернет-систему Starlink в ходе проведения военных операций против американских вооруженных сил на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"У министерства нет никаких сведений о том, что Центральное командование ВС США направляло в аппарат министра войны какой-либо доклад по этому вопросу", - написал он в соцсети X, комментируя публикацию в газете The Washington Post.

"Мы сообщили об этом факте газете The Washington Post, однако она все равно опубликовала материал", - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Согласно неназванным источникам издания, в начале марта, после того как США и Израиль начали военные действия против Ирана, основатель компании SpaceX Илон Маск узнал о двух несанкционированных случаях использования Тегераном его системы спутникового интернета Starlink.

Тогда же он выяснил, что американские военные нецелевым образом используют Starshield - военную версию Starlink. В частности, в целях управления и наведения ударных беспилотников они применяли тарифный план, предназначенный исключительно для наземных сил, вместо плана для проведения воздушных операций, который в пять раз дороже, сообщил один из источников.

Как отметили собеседники издания, за последний год Маск предпринял ряд мер по пресечению несанкционированного использования устройств Starlink, которые обеспечивают мобильную интернет-связь через группировку из тысяч низкоорбитальных спутников.