Глава Пентагона назвал условия вывода американских войск из Сирии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Джим Мэттис во вторник определил задачи вооруженных сил США на территории Сирии и назвал условия вывода войск из этой страны.

"Во-первых, нам необходимо уничтожить "Исламского государство" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ). Нам нужно убедиться в том, что ИГ полностью уничтожена. Также мы должны подготовить местные вооруженные силы, и мы проводим специальные тренировки... И в-третьих - нам необходим Женевский процесс, признаваемый ООН, который позволит пойти по пути прекращения гражданской войны", - заявил он журналистам на брифинге в Пентагоне.

"Если местные силы смогут обеспечивать безопасность, мы сможем начать сокращать наше военное присутствие", - подчеркнул он.

Еще в апреле президент США Дональд Трамп объявлял о том, что Вашингтон рассматривает возможность начала процесса вывода войск из Сирии в ближайшем будущем.

"Что касается Сирии... Я бы хотел... вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победитьв Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране", - говорил Трамп.