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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Безопасная доза алкоголя" оказалась мифом, генетики обнаружили потомка двух вымерших видов людей, а в Японии создали совет по летающему транспорту

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

Механизм появления на небе стивов — окрашенных светящихся полос длиной до тысячи километров — принципиально отличается от механизма полярного сияния. Такие полосы появляются в небе над Канадой уже не одно десятилетие, но до 2016 года их считали разновидностью полярного сияния. Канадские астрономы решили детально изучить один из стивов десятилетней давности. Оказалось, что эти свечения, как и полярные сияния, вызваны процессами в ионосфере Земли, но при этом они не сопровождаются сильным увеличением потока заряженных частиц.

Исчерпывающее исследование, посвященное статистике употребления алкоголя во всем мире, помогло установить, что алкоголь является одной из лидирующих причин мировой смертности и безопасной дозы его употребления нет. Несмотря на то, что авторы подтвердили наличие небольшого положительного эффекта малых доз спиртного для предотвращения ишемической болезни сердца, риск развития других заболеваний перевешивает этот эффект. Прием алкоголя ассоциирован с развитием 60 острых и хронических заболеваний, включая различные виды рака. Согласно данным исследования, в России спиртное употребляют 64 процента женщин и 80 процентов мужчин.

Загрязнение воздуха частицами пыли и других аэрозолей размером менее 2,5 микрометра сокращает среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении на Земле примерно на год. Это почти в два раза больше, чем плохое качество питьевой воды, и в два раза меньше, чем курение табака. В наиболее загрязненных странах Азии и Африки люди теряют полтора–два года жизни, а в Южной Азии грязный воздух влияет на смертность сильнее, чем все виды рака в совокупности. В России загрязнение воздуха отнимает 0,77 года — чуть больше девяти месяцев — от ожидаемой продолжительности жизни в 70,8 года.

Генетики впервые обнаружили прямого потомка двух вымерших видов людей. Девочка-подросток из Денисовой пещеры, жившей около пятидесяти тысяч лет назад, вероятнее всего, была дочерью женщины-неандертальца и мужчины-денисовца. Ее мать генетически была больше похожа на европейских, а не на алтайских неандертальцев. У отца тоже было небольшое количество неандертальских генов, которые он, по-видимому, получил от предка, жившего за 300-600 поколений до него. По мнению ученых, подобные смешанные союзы между людьми разных видов встречались достаточно часто.

Попугаи умеют принимать выгодные решения даже в том случае, если при этом подразумевается отказ от немедленного вознаграждения. Орнитологи обучили представителей нескольких видов попугаевых обменивать мелкие предметы на угощения различной величины. Когда птицам предложили на выбор либо угощение, либо предмет, который "купит" угощение побольше, все птицы выбрали второе.

Исследователи из компании NVIDIA создали нейросетевой алгоритм, предназначенный для переноса деталей видеороликов между разными стилями. К примеру, он может "нарисовать" реалистичный ролик с двигающимся человеком на основе крайне простой модели лица. Главная особенность алгоритма заключается в том, что при создании каждого нового кадра он учитывает несколько предыдущих, благодаря чему движение в видеоролике получается достаточно стабильным и плавным, а не "дерганным", как в предыдущих работах в этой области.

Власти Японии создали совет по летающему транспорту, в который вошли представители 21 национальной и международной компании. Этот орган должен будет в течение десяти лет выработать и постепенно ввести в действие правила передвижения по дорогам и полетов летающих автомобилей. На первом этапе, как ожидается, летающие машины будут использоваться во время стихийных бедствий.

Из-за глобального потепления площадь почти всех ледников мира сокращается, а некоторые из них уже полностью исчезли. Ученые из России, Европы и США с 2015 года отправляются в экспедиции в горные районы, собирают образцы льда с ледников, которые находятся под угрозой, а затем отправляют их в Антарктиду на хранение. О том, как они это делают и о чем могут рассказать куски древнего льда, читайте в большом материале "Архив утекает".

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