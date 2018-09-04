Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики научились создавать "наклоненные" фемтосекундные электронные пучки, волновой фронт которых повернут относительно направления движения пучка. Для этого ученые светили на электроны терагерцовым излучением и старались так подобрать его параметры, чтобы эффекты "сжатия" и "растягивания", которые определяются направлением электрического поля излучения, исказили волновой фронт нужным образом. Разработка поможет улучшить метод накачивающе-зондовой микроскопии и позволит изучать нанометровые процессы с фемтосекундным разрешением по времени — например, наблюдать за движением молекул в ходе химической реакции.

- Создана простая мембрана, способная задерживать маленькие частицы, но при этом пропускать большие. Этот фильтр представляет из себя простую водную пленку с добавлением поверхностно-активного вещества с правильно подобранным поверхностным натяжением. Такая мембрана разделяет частицы размером от долей миллиметра до нескольких сантиметров и может использоваться для большого количества разных целей: в качестве барьера от пыли или мелких насекомых, для избавления от неприятного запаха или при проведении хирургических операций.

- Насекомые-вредители из-за глобального изменения климата будут активнее размножаться и больше есть: даже если средняя температура на Земле вырастет всего на два градуса Цельсия, потери урожая от насекомых для пшеницы, риса и кукурузы к 2050 году составят около 213 миллионов тонн. Одной пшеницы вредители съедят 59 миллионов тонн при нынешнем общем объеме производства почти в 750 миллионов тонн. Сильнее всего пострадают традиционные сельскохозяйственные регионы с умеренным климатом, например, Китай, США, Франция и другие европейские страны.

- Генетики собрали геном опийного мака и смогли проследить за эволюцией метаболизма алкалоидов. Оказалось, что растение "научилось" вырабатывать морфин сравнительно недавно, около восьми миллионов лет назад, а алкалоид наркотин, который используется как противокашлевое средство, — около 110 миллионов лет назад. Ученые рассчитывают, что их открытие послужит для молекулярной селекции растений, которые можно будет использовать для дешевого производства обезболивающих препаратов.

- Ученые научили нейросеть с точностью до 77 процентов предсказывать наличие у человека депрессии по его речи, причем как письменной, так и устной. Обычно для диагностики аффективных расстройств психиатр проводит интервью с пациентом, расспрашивая его о состоянии здоровья и настроении. Новый алгоритм позволяет автоматизировать этот процесс, причем диагностика может быть проведена на любом достаточно полном отрывке разговора, вне зависимости от его темы.

- "Яндекс", который чуть более года назад представил беспилотный автомобиль собственной разработки, уже начал использовать его в своем сервисе такси. Пока в пилотном проекте участвуют два автомобиля, которые бесплатно возят жителей города Иннополис в Татарстане на работу или по другим делам. Пользователь может вызвать такси через бота в Telegram, после чего к нему приедет автомобиль без человека за рулем. При этом следящий за работой автопилота инженер "Яндекса" все же будет присутствовать в салоне, но на пассажирском сиденье.

- Министерство обороны России завершило государственные испытания нового тягача КамАЗ-7850 грузоподъемностью 85 тонн, разработанного в рамках проекта "Платформа-О". Эта машина составит основу мобильных пусковых установок российских стратегических ракетных комплексов. В настоящее время специалисты ведут работы по адаптации машин, на которые будут монтироваться пусковые установки.

- На прошлой неделе мы вспоминали событие, положившее начало эпохе биохакинга, — ровно двадцать лет назад человек впервые вживил себе под кожу RFID-чип. Пример, впрочем, заразительным пока не стал, и люди не спешат вживлять себе RFID-чипы в массовом порядке. Почему это так и легко ли сегодня обзавестись собственной электронной меткой, читайте в большом материале "Чип тебе в руку".