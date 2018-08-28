Киев не будет оплачивать поездки украинских спортсменов на соревнования в РФ и платить им призовые

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министерство молодежи и спорта Украины не может запретить украинским спортсменам и тренерам участвовать в международных соревнованиях на территории России, но их результаты оно не будет учитывать при присвоении спортивных званий и выплате призовых.

"Появилась информация о том, что женская сборная команда Украины по шахматам может принять участие в чемпионате мира, который состоится в Ханты-Мансийске. Министерство молодежи и спорта Украины еще раз напоминает свою позицию относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории страны-агрессора: министерство не может запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право правительства не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в РФ", - сообщает пресс-служба Минспорта Украины во вторник.

В сообщении отмечается, что Минспорта не финансирует и не намерено финансировать подобные поездки за счет средств госбюджета.

"За участие в соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий", - сказано в сообщении.

В Минспорта Украины подчеркивают, что "ответственность за поездки спортсменов перед украинским обществом и их безопасность лежат исключительно на спортивных федерациях и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия".