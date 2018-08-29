Больше тысячи человек эвакуированы с парома в Греции из-за пожара

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул на пароме Eleftherios Venizelos в Греции, на борту которого находилось более тысячи человек, передает в среду греческое агентство ANA.

По данным агентства, 875 пассажиров и 141 член экипажа были успешно эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет, однако некоторых пассажиров отправили в больницы для осмотра.

Паром плыл к городу Ханья на севере Крита. Все находившиеся на его борту люди были доставлены в порт города Пирей.

В операции по эвакуации участвовали девять лодок береговой охраны, три пассажирских судна и буксирные катера.