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Возможность ЕС и Лондона договориться по Brexit к октябрю поставили под сомнение

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Великобритания и ЕС официально ставят перед собой задачу согласовать условия Brexit к октябрю 2018 года, однако высокопоставленные официальные лица в Лондоне и Брюсселе признают, что возможность договориться к этому сроку маловероятна, сообщает в среду агентство Bloomberg.

По данным источников, знакомых с позициями ЕС и Великобритании, в настоящее время стороны надеются окончательно согласовать условия "развода" не позднее середины ноября.

"Затягивающиеся сроки - это еще один признак того, что переговоры продвигаются с трудом, и существует риск того, что, чем ближе переговоры становятся к выходу Великобритании (из ЕС - ИФ) 29 марта, тем выше шансы того, что сделки не будет", - отмечает агентство.

Официальным крайним сроком окончания переговоров в настоящее время считается 18 октября, когда должен пройти саммит ЕС.

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Однако переговоры продвигаются очень медленно с марта 2018 года, когда ЕС и Великобритания достигли соглашения о переходном периоде, отмечает агентство. Самой острой проблемой, пишет агентство, остается вопрос обеспечения свободной границы между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и республикой Ирландия.

В правительстве Великобритании уверяют, что продолжают работать над достижением договоренностей именно к октябрю. "Мы работаем над октябрьскими сроками. Обе стороны договорились ускорить темпы переговоров. Вот что мы делаем", - сказал представитель Мэй, говоря с журналистами во вторник.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье на прошлой неделе не стал говорить о том, что договоренности будут достигнуты именно в октябре, но отметил, что переговоры по условиям завершатся "задолго до конца года".

Мэй, которая сейчас находится в поездке в африканских странах, отметила, что не считает выход Великобритании из ЕС без сделки "концом света".

В своей речи Мэй сделала отсылку к словам главы ВТО Роберту Азеведу, который на прошлой неделе в эфире "Радио 4" "Би-би-си" заявил, что Brexit без сделки "не станет концом света... но и парой пустяков это не будет".

"Про ситуацию с отсутствием сделки он сказал, что это не будет проще простого, но это не будет и концом света. Я с самого начала говорила, что отсутствие соглашения лучше, чем плохое соглашение", - сказала Т.Мэй журналистам, направляясь в ЮАР.

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Теги: Великобритания, ЕС, Brexit

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