Космический грузовик "Прогресс МС-08" затоплен в Тихом океане

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" прекратил свое существование после того, как был затоплен в акватории Тихого океана, сообщает "Роскосмос" на своем сайте в четверг.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-08" сведен с орбиты после недельного эксперимента "Изгиб" и затоплен в несудоходном районе акватории Тихого океана", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что эксперимент был направлен на изучение динамических процессов корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации, что позволяет определить свойства микрогравитационной обстановки.

"Прогресс МС-08" был пристыкован к Международной космической станции 11 февраля 2018 года. Отстыковка была произведена 23 августа.