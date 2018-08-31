В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о Путине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На сайте библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона опубликовали рассекреченные расшифровки его разговоров с Борисом Ельциным, который с 1991 по 1999 год занимал пост президента России, в которых российский лидер объясняет, почему он выбрал своим преемником Владимира Путина.

Так, в телефонном разговоре, который состоялся 8 сентября 1999 года, Ельцин сказал Клинтону что наконец выбрал преемника. "Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим президентом России в 2000 году. К сожалению, тогда мне не удавалось найти кандидатуру, но в итоге я наткнулся на него - это Путин", - отметил он.

"Я изучил его биографию, интересы, круг знакомых и так далее. Я выяснил, что он надежный человек, который хорошо осведомлен о тех областях, что находятся в зоне его ответственности. При этом он обстоятельный и сильный человек, очень коммуникабельный. И он легко сможет наладить хорошие отношения и контакт с партнерами", - добавил Ельцин.

При этом он выразил уверенность в том, что Клинтон сочтет его высококвалифицированным партнером, и его поддержат как кандидата в 2000 году. "Мы работаем над этим", - сказал российский президент.

Из стенограммы от 19 ноября 1999 года следует, что Клинтон при личной встрече с Ельциным вновь вернулся к теме преемника и спросил, кто выиграет выборы. "Конечно, Путин. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад", - ответил его собеседник.

"Он жесткий. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы - на законных основаниях, разумеется. И он победит, вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию, экономическое развитие и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы преуспеть в этом", - сказал Ельцин.

В разговорах с российским президентом о Путине Клинтон говорил, что тот очень умен и у них уже были плодотворные контакты.

9 августа 1999 года Ельцин назначил Путина исполняющим обязанность премьер-министра России и в телеобращении назвал его своим преемником. Через неделю Госдума утвердила Путина в должности главы правительства.

31 декабря того же года Ельцин объявил, что уходит в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. В марте 2000 года он победил на выборах в первом туре и вступил в должность президента 7 мая 2000 года.