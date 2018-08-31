Минобороны Японии запланировало рекордный военный бюджет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии намерено более чем вдвое увеличить расходы на противоракетную оборону, чтобы иметь возможность защищаться от угрозы со стороны КНДР, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В целом, бюджетный запрос на 2019 финансовый год, который одобрило в пятницу Минобороны Японии, вырос по сравнению с прошлогодними цифрами на 2,1% и составил 5,3 трлн иен ($47 млрд). Расходы на оборону в Японии повышаются при премьер-министре Синдзо Абэ седьмой год подряд, отмечает агентство.

На противоракетную оборону министерство запросило 424 млрд иен ($3,8 млрд), в прошлом году - 180 млрд иен.

Значительную часть военного бюджета Япония может потратить на покупку двух наземных систем ПРО Aegis, а также на приобретение противоракет морского базирования SM-3 Block IIA, совместно разработанных Японией и США.

В настоящее время у Японии двухступенчатая система противоракетной обороны, включающая в себя противоракеты на эсминцах в Японском море, и, на случай, если они не сработают, наземные противоракетные комплексы PAC-3.

Эксперты отмечают, что такая система может справиться с падающими обломками или ракетой, направленной на Японию, но она может оказаться малоэффективной в случае масштабных обстрелов. Также нынешняя система может быть бессильной против ракет, летящих на большой высоте.

По словам экспертов, две системы Aegis могут обеспечить безопасность всей территории Японии и усилить систему ПРО страны. Стоимость систем составит 100 млрд иен ($900 млн), для того чтобы поставить их на боевое дежурство понадобится порядка шести лет, отмечают эксперты.

Кроме того, министерство запросило 54 млрд иен ($480 млн) для модернизации истребителей F-15, "перед лицом растущих возможностей Китая в сфере военно-воздушных сил", пишет агентство.

Также Минобороны запросило 93 млрд иен ($830 млн) на оборону в космосе и киберпространстве.

Целиком государственный бюджет Японии представят на рассмотрение кабинета министров и на одобрение парламента позднее в этом году.

Ранее на этой неделе японское правительство распространило так называемую Белую книгу по военным вопросам, а которой говорится, что в условиях сохраняющейся опасности ракетного удара со стороны КНДР Япония будет продолжать укреплять силы противоракетной обороны.

В настоящее время, говорится в Белой Книге, Япония усилит свою противоракетную оборону за счет систем Aegis наземного базирования.

В ней также отмечается, что Япония будет укреплять союзнические отношения с США, поскольку эти отношения являются "основой мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В то время, как японское военное ведомство увеличивает бюджет, в Японии растут протестные настроения против высоких расходов на оборону на фоне приостановки Пхеньяном ракетных испытаний в этом году, отмечает агентство.