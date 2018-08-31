Дочери Порошенко будут учиться в Лондоне

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Лондоне (Великобритания), а после получения образования намерены вернуться на Украину, сообщила "Интерфаксу" супруга президента Марина Порошенко.

"Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях - без привилегий, что они дети президента Украины", - сказано в ответе Марины Порошенко на запрос "Интерфакса" относительно обучения дочерей главы государства.

По словам супруги президента, Александра и Евгения Порошенко сдали все экзамены и получили высокие результаты.

"Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа", - приводит слова Марины Порошенко ее пресс-служба.