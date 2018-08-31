Глава МИД Австрии призвала не искать политический подтекст в ее танцах с политиками

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в пятницу призвала не придавать большого значения ее танцам с другими политиками, отметив, что они не имеют никакого скрытого подтекста.

Ее слова прозвучали в ответ на просьбу журналиста "Би-би-си" прокомментировать ее танец с британским коллегой Джереми Хантом накануне в Вене, где проходило двухдневное неформальное совещание глав МИД стран Евросоюза.

"Танцую ли я с Джереми или с кем-либо еще на этой планете, танец не имеет никакого скрытого политического смысла", - сказала Кнайссль на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Вопрос о танце с Хантом вызвал улыбку на лице австрийского министра. Она рассказала, что накануне вечером с главой британского МИД он станцевала несколько раз. При этом, Кнайссль назвала его "прекрасным танцором и очаровательным джентльменом".

Глава МИД Австрии продолжила свой ответ, начав рассказывать о том, что она "в своей жизни станцевала с огромным числом мужчин", что вызвало смех и улыбки у журналистов в зале. Затем Могерини решила перебить коллегу, отметив, что, наверное, на этом моменте стоит завершить свой рассказ о танцах с мужчинами. После этих слов в зале снова послышался смех.

Тема танцев начала активно обсуждаться в СМИ после того, как Кнайссль на своей свадьбе 18 августа станцевала с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем, британские СМИ также недавно стали уделять повышенное внимание танцам политиков. Так, в последние дни в центре внимания оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В ходе своей поездки по странам Африки Мэй не раз была замечена танцующей. В частности, в интернете появилась видеозапись, на которой она пританцовывает при посещении школы в Кейптауне.