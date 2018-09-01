В Луганске объявят траур в связи с гибелью главы ДНР Захарченко

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной Луганской народной республики объявят траур в связи с гибелью главы Донецкой народной республики Александра Захарченко накануне в Донецке, заявил и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

"По этому случаю, по этому поводу у нас в Республике будет объявляться траур, будут приспускаться флаги", - сообщил Пасечник, слова которого приводит Луганский информационный центр.

Он также заявил, что силовые ведомства ЛНР переведены в режим повышенной боевой готовности. "Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры", - сообщил Пасечник.

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.