ДНР вновь разрешила проезд через все пропускные пункты на границе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика открыла проезд через границу, сообщил "Интерфаксу" один из депутатов Народного совета ДНР.

"Выезд для граждан на всех КПВВ (контрольных пунктах въезда-выезда) на границе с Россией открыт", - сказал собеседник агентства

Позднее представитель МГБ ДНР сообщил журналистам, что открыты и остальные КПВВ. "Все КПВВ работают на въезд и выезд. Введен усиленный режим досмотра", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ДНР перекрыла границы с Россией и Украиной в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко.

Гибель Александра Захарченко

Вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и еще один человек. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. В связи с гибелью главы ДНР в Донецке объявлен трехдневный траур.