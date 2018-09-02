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В результате крушения молдавского вертолета в Афганистане погибли 12 человек

На борту находились граждане Украины и афганские военнослужащие

В результате крушения молдавского вертолета в Афганистане погибли 12 человек
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В воскресенье утром в Афганистане разбился вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской компании "Валан интернешнл карго", сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Органе гражданской авиации Молдавии.

Согласно предварительной информации, вертолет рухнул с высоты 15 метров вскоре после взлета с военной базы 209 корпуса армии Афганистана, расположенной в Мазари-Шарифе. На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с ООН, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих.

В результате катастрофы погибли 2 члена экипажа и 10 военнослужащих.

В ноябре 2015 года произошел аналогичный случай в Афганистане с вертолетом этой же авиакомпании. Тогда погибло 18 человек, в том числе один член экипажа - гражданин Молдавии, еще двое граждан Молдавии до сих пор находятся в плену у талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) . Молдавские власти не могут их вызволить из плена.

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Теги: Афганистан, Ми-8
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