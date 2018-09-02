Лидер студенческих протестов 1968 года Кон-Бендит не станет министром правительства Франции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бывший депутат Европейского парламента, один из вождей молодежного протеста во Франции в 1968 году, деятель французской и германской "зеленых" партий Даниэль Кон-Бендит объявил в воскресенье после своей встречи с президентом Эмманюэлем Макроном, что не займет пост министра экологических преобразований.

"Мы приняли это решение вместе (с главой государства - ИФ)", - сказал он каналу LCI.

По словам Кон-Бендита, после размышлений он пришел к выводу, что "это ошибочная идея".

Как сообщалось, Кон-Бендиту было сделано предложение заменить отказавшегося от министерского поста известного эколога, телевизионного журналиста и продюсера, автора передач о защите природы, снятых, как правило, в экстремальных условиях для программы "Ушуайя", Николя Юло.

Юло объявил в прямом эфире об отставке в связи с невозможностью, по его мнению, при нынешней государственной политике эффективно реализовывать экологические преобразования.

Ранее французские СМИ сообщали, что Кон-Бендит на предложение сменить Юло, заявил, что "не создан, чтобы быть министром", но предпочел не давать окончательного ответа до встречи с Макроном.