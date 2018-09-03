Власти Сирии планируют за три года восстановить четыре тысячи школ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сирии намерены в ближайшие три года восстановить 4 тыс. школ, которые были разрушены боевиками во время войны, сообщил министр просвещения страны Хазван аль-Ваз.

"У нас разработана программа, чтобы за три года отремонтировать 4 тыс. школ", - сказал министр.

По его словам, примерно еще такое же количество школ в провинциях страны были полностью разрушены террористами и не подлежат восстановлению.

Х.аль-Ваз отметил, что в этом году в школы пойдут порядка 4 млн школьников, однако в случае необходимости власти готовы увеличить число мест в учебных заведениях за счет введения второй смены.

Министр также сообщил, что школы Сирии приняли дополнительно на работу более 30 тыс. учителей.

"В этом году министерство просвещения Сирии приняло на работу 30 тыс. учителей дополнительно - в тех городах, которые освободили от террористов", - сказал Х.аль-Ваз.

Он отметил, что таким образом в начале нынешнего учебного года в школах начнут преподавать около 350 тыс. педагогов. "Они начали работу уже 26 августа. У нас всегда так - администрация школы начинает работать на неделю раньше начала учебного года", - сказал Х.аль-Ваз.

Кроме того, по словам министра, правительство Сирии разработало ускоренную программу обучения для детей беженцев в школах для того, чтобы они в короткие сроки могли наверстать программу, пропущенную ими из-за войны.

"Мы сделали специальные программы для детей беженцев, поскольку они пропустили три-четыре года. Например, школьник сможет изучать программу двух лет за один год", - сказал Х.аль-Ваз.

Он добавил, что для этого власти также предусмотрели программу переквалификации педагогов. "Наши преподаватели прошли специальные курсы для того, чтобы обучать детей экстерном", - отметил министр.