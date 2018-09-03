Остров Боракай на Филиппинах откроют для туристов в конце октября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Остров Боракай на Филиппинах откроют для туристов с 26 октября после "экологической перезагрузки", сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве департамента по туризму Филиппин в России.

"К 26 октября завершится первая часть очистительных работ и около пяти тысяч отельных номеров (из 15 тысяч - ИФ) будут готовы принять туристов. Завершение модернизации дренажной системы острова и всех профилактических работ ожидается в 2019 году", - рассказали в организации.

В турофисе напомнили, что, согласно указу президента страны Родриго Дутерте, туристический поток на Боракай теперь будет регулироваться: авиакомпании сократят количество рейсов на соседний остров, откуда на Боракай осуществляется трансфер.

"На Боракае уже запрещены вечеринки, курение и распитие алкогольных напитков на Белом пляже и в других общественных местах. Также на острове будут закрыты казино", - добавили в организации.

С 26 апреля власти Филиппин закрыли Боракай для туристов на полгода из-за разразившейся там экологической катастрофы. На крошечном острове, популярном из-за своих красивых пляжей, море было загрязнено сточными водами, а прибрежная территория - мусором и отходами.

В прошлом году Боракай посетили почти два миллиона гостей, доходы от туризма превысили $1 млрд.