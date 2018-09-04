Россияне с задержанного в Южной Корее танкера сообщили о нехватке лекарств и еды

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские моряки с задержанного с южнокорейском порту Пусан танкера "Палладий" сообщают, что на судне закончились лекарства, на исходе продукты, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Получено сообщение от членов экипажа "Палладия". Сегодня на судно прибыл сын судовладельца. В настоящее время он решает вопросы по обеспечению продуктами и водой. Обстановка на судне напряженная, у экипажа закончились средства личной гигиены, зубная паста, лекарства, туалетная бумага и прочее. Задержанные моряки продолжают давать показания для предстоящего суда", - сказал во вторник "Интерфаксу" Суханов.

Он добавил, что продуктов на судне осталось на день-два. "Моряков мучает неопределенность, все хотят быстрее вернуться на родину", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе береговая охрана Республики Корея задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан. Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. В настоящее время задержаны капитан, судовладелец и боцман. "Палладий" находится в порту Пусан, морякам запрещено сходить на берег.

Ранее экипаж встречался с российским консулом и рассказал о сложившейся ситуации. Моряки сообщили, что хотят как можно быстрее вернуться в РФ, а также о том, что имеется долг по зарплате за июль-август.

Вице-консул генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов ранее сообщил "Интерфаксу", что вопрос о репатриации моряков находится в проработке.

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

В июне российское судно "Палладий" компании "Дальтранс" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. руб.

По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена.

В августе пять членов экипажа судна обратились в ДВРО РПСМ с просьбой помочь им вернуться на родину.