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Продукты и лекарства доставлены на задержанное в Южной Корее российское судно "Палладий"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж задержанного в южнокорейском порту Пусан российского судна "Палладий" получил продукты и лекарства, на нехватку которых жаловались моряки, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Пришло сообщение с судна "Палладий", один из членов экипажа сообщает, что благодаря средствам массовой информации и освещению проблем, возникших на судне, на борт доставили продукты дней на 20. Российский консул доставил необходимые лекарства", - сказал Суханов. Моряков продолжает опрашивать южнокорейская полиция, экипажу запрещен сход на берег, добавил он.

В начале этой недели моряки сообщили, что на судне заканчиваются продукты, средства гигиены, лекарства.

Как сообщалось, на прошлой неделе береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.

Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. В настоящее время задержаны капитан, судовладелец и боцман. "Палладий" находится в порту Пусан, 11 морякам запрещено сходить на берег.

Ранее экипаж встречался с российским консулом, рассказал о сложившейся ситуации. Моряки сообщили, что хотят как можно быстрее вернуться в РФ, а также о том, что имеется долг по зарплате за июль-август.

Вице-консул генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов ранее сообщил "Интерфаксу", что вопрос о репатриации моряков находится в проработке. Российские дипломаты, по его словам, "находятся в постоянном контакте с южнокорейскими властями по ситуации с задержанным российским судном и моряками".

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

В июне российское судно "Палладий" компании "Дальтранс" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. руб.

По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена. В августе пять членов экипажа судна обратились в ДВРО РПСМ с просьбой помочь им вернуться на родину.

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Теги: Южная Корея, Россия

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