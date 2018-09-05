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Дипломаты РФ выразили тревогу по поводу состояния экстрадированного в США россиянина Никулина

В посольстве России считают циничными намеки адвоката Никулина об угрозе жизни арестованного со стороны российской дипмиссии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в США назвали циничными намеки адвоката Аркадия Буха, который представляет интересы экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина, об угрозе жизни арестованного со стороны российской дипмиссии.

"Внимательно ознакомились с публикациями в СМИ о российском гражданине Евгении Никулине, которого американские власти обвинили в хакерстве и чьей выдачи добились из Чехии (...) Вызывают серьезную тревогу сообщения СМИ о возможных проблемах с "психическим состоянием" Никулина. В таком случае вся вина за ухудшение его здоровья ложится на американские власти", - говорится в распространенном сообщении российского посольства.

Российские дипломаты отметили, что "на этом фоне циничными звучат намеки нынешнего адвоката Аркадия Буха об угрозе жизни россиянина со стороны дипмиссии РФ".

"До того, как он прекратил общение с представителями посольства, Бух придерживался иной линии, заявляя нам, что опасается, как бы его подзащитного в Америке не "залечили". Возможно, сейчас это и происходит", - заявили в посольстве.

В дипмиссии сообщили, что "как они знают из прессы", "еще в период двухлетнего содержания россиянина в пражской тюрьме его защита сообщала, что ФБР предлагало Никулину согласиться на экстрадицию в США и там через СМИ скомпрометировать предвыборную кампанию Дональда Трампа, оговорив себя во взломе серверов Демократической партии".

"За лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США. Юристы уже тогда подчеркивали, что их подзащитного пытались "психологически сломать, вынудив пойти на сделку с американскими спецслужбами". Никулину создали "неадекватно строгие" условия содержания - ограничивали в прогулках, запрещали звонить родным", - рассказали российские дипломаты.

По их словам, "аналогичные методы, как мы видим, теперь применяются и к арестованной по надуманному обвинению студентке Марии Бутиной".

"Посольство внимательно отслеживает ситуацию с соблюдением прав российских граждан, находящихся в заключении в США. Продолжим эту работу, не обращая внимания на разного рода провокационные вбросы и инсинуации", - подчеркнули в Посольстве РФ в США.

В конце марта чешские СМИ сообщили, что Чехия выдала США россиянина Никулина, и он вылетел в США.

Никулин был арестован чешскими властями при сотрудничестве с ФБР в октябре 2016 года. Тогда в Белом доме заявили, что США серьезно относятся к проблеме кибербезопасности и будут защищать свои интересы. В министерстве юстиции США сообщили, что дело хакера засекречено.

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Теги: Россия, США

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