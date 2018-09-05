Трамп проведет заседание Совбеза ООН на тему "нарушение Ираном международного права"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заседание Совбеза ООН под председательством президента США Дональда Трампа будет посвящено теме Ирана, в частности, данным о нарушении Ираном международного права, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хейли.

"Президент намерен стать председателем на встрече Совета Безопасности. Темой станет Иран. Он созывает встречу, чтобы отреагировать на нарушения Ираном международного права и на общую нестабильность, вызываемую Ираном во всем ближневосточном регионе", - сказала Хейли на пресс-конференции.

Она отметила, что, по правилам ООН, в заседании может принять участие иранская сторона. Как сообщалось, на Генассамблею планирует приехать президент Ирана Хасан Рухани.

Ранее постпредство США при ООН сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен лично провести заседание Совбеза ООН в рамках поездки на Генассамблею ООН в конце сентября.

Открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назначено на 18 сентября. Общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. В 2017 году Трамп впервые выступил на трибуне Генеральной Ассамблеи.