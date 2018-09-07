Трамп помимо Ирана обсудит в СБ ООН тему нераспространения ОМУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен на заседании Совета Безопасности ООН, председателем которого он станет, поднять тему распространения оружия массового поражения, сообщает в пятницу постпредство США при ООН в твиттере.

"В ходе заседания Совета Безопасности президент затронет тему распространения оружия массового поражения, в том числе химического, биологического и ядерного оружия, а также баллистических ракет", - говорится в сообщении постпредства США при ООН.

Американское постпредство отмечает, что "распространение такого оружия угрожает слишком многим невинным гражданам", на что указывают последние события.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством Дрампа, посвященное иранскому вопросу.

В сентябре к США перешло председательство в Совбезе ООН.