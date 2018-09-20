Премьер-министр Испании объяснил плагиат в своей книге

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в четверг, что в перечне источников написанной им книги была непреднамеренно допущена ошибка, из-за которой его обвинили в плагиате.

"В перечне источников (этой книги - ИФ) была допущена ошибка, которая будет исправлена в новом издании", - сказал он журналистам в ходе саммита ЕС в австрийском Зальцбурге.

Ранее испанское издание El Pais сообщило, что в книге под названием "Новая дипломатия испанской экономики", написанной ПСанчесом и изданной в 2013 году, нарушаются авторские права. По данным газеты, в книге заимствованы значительные отрывки текста из речи некоторых дипломатов, которые не упоминаются в перечне источников издания.