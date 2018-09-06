Первооткрывательнице пульсаров присудили специальную премию Breakthrough Prize по физике

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Британский астроном Джоселин Белл Бернелл, в 1967 году впервые обнаружившая радиосигналы от пульсаров, получит специальную премию Breakthrough Prize по физике за свой вклад в их открытие и лидерство в научном сообществе. Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

В отличие от "обычных" Breakthrough Prize по физике, наукам о живом и математике, специальный приз может быть присужден в любой момент и не обязательно должен вознаграждать недавние достижения ученого, отмечает N+1.

Спонсорами премий выступают Сергей Брин, Присцилла Чан и Марк Цукерберг, Юрий и Юлия Мильнер, Энн Воджицки и Ма Хуатэн. Предыдущими лауреатами специального приза становились Стивен Хокинг, физики ЦЕРНа, руководившие поисками бозона Хиггса, и коллаборация LIGO за открытие гравитационных волн.

Джоселин Белл Бернелл в 1967 году обнаружила радиосигнал объектов, которые затем назвали пульсарами, когда была аспиранткой в Кембриджском университете, с помощью радиотелескопа, который помогла построить. Ее научный руководитель Энтони Хьюиш в 1974 году разделил с Мартином Райлом Нобелевскую премию по физике за открытие этого типа нейтронных звезд. Следующие 50 лет астроном преподавала, вела научную работу и, в частности, возглавляла Королевское астрономическое общество, а также Королевское научное общество Эдинбурга, где она стала первой женщиной-президентом. Сейчас Белл Бернелл работает профессором астрофизики в Оксфорде и возглавляет университет Данди в Шотландии.

Открытие пульсаров "стало одним из самых больших сюрпризов в истории астрономии, оно самым драматическим образом перевело нейтронные звезды из области научной фантастики в реальность". Помимо прочего, изучение пульсаров стало основой для проверки общей теории относительности и сыграло свою роль в обнаружении гравитационных волн от слияния нейтронных звезд.

Церемония вручения награды размером в $3 млн состоится 4 ноября, вместе с остальными наградами Breakthrough Prize, вручаемыми в седьмой раз. В прошлом году Breakthrough Prize в области фундаментальной физики получили 27 человек, работавших с космическим телескопом WMAP, который исследовал реликтовое микроволновое излучение, — за детальные карты ранней Вселенной, которые значительно расширили наши знания об ее эволюции и роли флуктуаций в формировании галактик.