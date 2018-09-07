Число жертв землетрясения на Хоккайдо достигло 16 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - До 16 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ранее поступали данные о девяти жертвах.

Спасатели продолжают поиски людей, вероятно, находящихся под завалами после землетрясения. Сейчас 26 человек в населенном пункте Ацума по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков.