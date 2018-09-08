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СМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в Великобритании

Полиция вновь взялась за происшествие 2013 года, которое тогда не восприняли всерьез

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Убитого этой весной в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова пытались отравить еще в 2013 году. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, покушение произошло спустя примерно полгода после заявления Глушкова о том, что к смерти Березовского причастны российские власти. Сам он тогда говорил полиции, что его пытались отравить, но его слова не восприняли всерьез. Сейчас же в связи со смертью Глушкова о том инциденте снова вспомнили и решили провести дополнительную проверку.

Как пишет The Guardian, Глушков впервые встретился с некими двумя россиянами в аэропорту Схипхол в Амстердаме и был этой встречей встревожен. Второй раз они увиделись в гостинице в Бристоле. Произошедшее там газета пересказывает со слов парамедика, который оказывал помощь Глушкову. Мужчины купили бутылку шампанского в баре отеля и поднялись распить ее в номере Глушкова. Он не был против, хотя, как утверждает, "толком их не знал". В какой-то момент он вышел в туалет, вернувшись, выпил еще шампанского и с этого момента уже ничего не помнил. Очнулся он на следующее утро на полу гостиничного номера.

В отель были вызваны медики и полицейские. Врачи зафиксировали у Глушкова необычный сердечный ритм и решили отправить его в больницу. Полицейским пострадавший сказал, что двое русских, вероятно, что-то ему подсыпали. Попытку отравления Глушков связал со своей дружбой с Березовским. Однако полицейские отнеслись к его показаниям скептически.

В полиции подтвердили, что провели тогда расследование "подозрительного инцидента" в отеле. Никаких обвинений в связи с этим не предъявлялось. Как отмечает The Guardian, Глушков, вероятно, отказался сотрудничать с властями.

Тело Николая Глушкова было обнаружено в его доме в лондонском районе районе Нью Малден 12 марта этого года. Вскоре стало известно, что британские власти расследуют смерть как убийство. Согласно заявлению полиции, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".

Дело против Глушкова в России

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным по делу о хищении свыше $122 млн у "Аэрофлота". Также с бывшего топ-менеджера суд взыскал по иску "Аэрофлота" $122,6 млн.

Как было установлено следствием и судом, Глушков в составе преступной группы вместе с Борисом Березовским в период с апреля 1996 года по апрель 1999 года убедил на тот момент главу "Аэрофлота" Евгения Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансового оздоровления компании. В результате полученные $122,654 млн были похищены.

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Теги: Николай Глушков

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