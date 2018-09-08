Российская сторона пока не получила от Великобритании ответ на запрос о помощи в расследовании смерти Николая Глушкова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона передала в МВД Великобритании запрос генпрокуратуры о правовой помощи в расследовании гибели бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова, но ответа не получила, сообщает посольство РФ в Великобритании.

"Посольство неоднократно направляло ноты в Форин Офис, а также передало в МВД Великобритании официальный запрос генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по уголовному делу о смерти Глушкова. Ответа до сих пор нет. Мы вновь сталкиваемся с невыполнением британцами своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "официальный Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании" смерти Глушкова.

"Лондон идет по излюбленному пути засекречивания неудобных для властей фактов и уголовных дел, в которых так или иначе затрагиваются россияне. Примеров тому предостаточно: громкие дела Литвиненко, Перепиличного, Березовского, Сергея и Юлии Скрипалей. Эти истории объединяет то, что погибшие или пострадавшие россияне были так или иначе связаны с британскими спецслужбами. Иных объяснений закрытости и непоследовательности британской стороны просто нет", - сообщает посольство.

Как сообщалось, тело бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Глушкова было обнаружено в его доме в районе Нью Малден 12 марта. Британские власти расследуют смерть Глушкова как убийство. Согласно заявлению полиции, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи".