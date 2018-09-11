В Армении открыли дело после публикации разговора руководителей спецслужб

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Директор Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Артур Ванецян заявил, что будет проведено расследование об оказавшейся во вторник в открытом доступе аудиозаписи разговора директора СНБ и председателя Специальной следственной службы (ССС) Армении о деле экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"Разговор, действительно, имел место. Странно, что прослушали разговор директора СНБ и главы ССС. В связи с этим будет проведено расследование. Будут выявлены авторы этой прослушки. В Генпрокуратуре Армении уже возбуждено уголовное дело", - сказал Ванецян на пресс-конференции в Ереване во вторник.

По его словам, во время разговора обсуждались детали уголовного дела. "Поскольку в качестве обвиняемых выступают генсек ОДКБ и экс-президент Армении, то была необходимость детального разговора. Хочу сказать, что наша борьба против коррупции и незаконных действий будет продолжаться, и ничто нам не помешает", - отметил Ванецян.

Содержание разговора

Ранее во вторник в армянских СМИ появились сообщения о публикации в сервисе YouTube записи разговора, в котором директор СНБ Армении Ванецян и руководитель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян обсуждают уголовные дела против Кочаряна, бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна и нынешнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В аудиозаписи Хачатрян рассказывает, что в скором времени Кочаряну будет предъявлено обвинение, и он будет арестован, а также сообщает, что обвинение будет выдвинуто против Хачатурова.

В ответ директор СНБ предупреждает, что "не надо трогать Хачатурова". "Он же шеф ОДКБ, не надо его трогать (...) опозоримся (...) Хотя бы подписка о невыезде. Я с русскими с трудом помирился (...) Сейчас опозоримся", - сказал директор СНБ Армении.

"Не закрывать его? Он уже у нас. Ну, поговори с премьером (Пашиняном - ИФ) тогда, потому что я ему сказал, что будет избрана мера пресечения в виде ареста", - ответил руководитель Специальной следственной службы.

Во время другого телефонного разговора Ванецян вновь призвал Хачатряна быть осторожным с делом Хачатурова. "Будь очень внимателен с Хачатуровым, несмотря на то, что он (премьер Армении Пашинян - ИФ) сказал закрыть (арестовать Хачатурова - ИФ). Русские в бешенстве", - сказал Ванецян.

Дело о свержении конституционного строя

Экс-президенту Армении Кочаряну, генсеку ОДКБ Хачатурову и экс-министру обороны Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".