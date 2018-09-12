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Следовавший в РФ самолет совершил посадку в Вильнюсе из-за смерти пассажира

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс Сарагоса (Испания) - Санкт-Петербург, экстренно сел в аэропорту Вильнюса в связи со смертью пассажира на борту, сообщил глава отдела по вопросам коммуникации компании-оператора аэропортов Литвы Марюс Зяленюс.

По его словам, медики, поднявшиеся на борт после приземления самолета, констатировали смерть мужчины. По сообщению "Невских новостей", погибший - гражданин Испании 1959 года рождения.

Зяленюс сообщил, что самолет пробыл в аэропорту Вильнюса около трех часов.

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