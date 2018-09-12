Лидер "Аль-Каиды" призвал к войне против США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидер террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Айман аз-Завахири обратился к мусульманам с призывом к войне против США, сообщает во вторник газета Mirror.

"Америка – враг номер один для мусульман, несмотря на их декларируемый секуляризм", - заявил аз-Завахири в 30-минутной речи, перечислив 14 оснований для джихада.

Основным свидетельством того, что Соединенные Штаты остаются их главным врагом, лидер группировки назвал перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Видеообращение "Аль-Каиды" было опубликовано в 17-ю годовщину теракта 11 сентября.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех координированных терактов, совершенных смертниками в США. В результате терактов, совершенных членами организации "Аль-Каида" погибли почти 3 тыс. человек.