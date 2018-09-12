Премьер Израиля Нетаньяху обвинил Европу в потакании Ирану

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что считает позицию Европы в отношении Ирана излишне мягкой, сообщает издание "Едиот Ахронот".

"Пока Иран направляет отряды террористов на европейские земли для совершения нападений, которые мы помогаем срывать, европейские лидеры заняты тем, что потакают Ирану для того, чтобы добиться примирения", - сказал Нетаньяху в среду на заседании правительства.

Премьер Израиля также сравнил руководство Ирана с террористической организацией, подчеркнув, что всемирная борьба с терроризмом должна быть направлена не только против "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) и других группировок, но и против властей в Тегеране.

"Настало время всему миру объединиться для борьбы с террористическими организациями. Это происходит в отношении группировки ИГ, но не происходит в отношении Ирана", - подчеркнул Нетаньяху.