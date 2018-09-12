В Брюсселе прошли политические консультации с Ираном

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила, что в среду в Брюсселе были проведены политические консультации по региональным вопросам между Ираном и группой формата ЕС/Е4 (ЕС, Франция, Германия, Италия, Великобритания) на уровне политических директоров.

"В ходе обсуждений основное внимание было уделено политической и гуманитарной ситуации в Йемене и шагам, вытекающим из "Астанинского саммита" в Тегеране", - отмечается в коммюнике.

Заседание проходило под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид, иранскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Хоссейн Джабери Ансари.

В документе также сообщается, что это третьи переговоры в таком формате. До этого были встречи "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2018 года и в Риме в мае 2018 года.

"Участники согласились вновь встретиться в этом формате в ближайшем будущем", - говорится в сообщении ЕВС.