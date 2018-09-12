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На юге Китая водитель насмерть сбил трех человек и накинулся на прохожих с ножом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и еще 43 получили ранения в среду после того, как автомобиль вылетел на пешеходную зону оживленной площади в городе Хэнъян (провинция Хунань на юге Китая), сообщает сайт канала Би-би-си.

Отмечается, что наехавший на пешеходов водитель после инцидента напал на нескольких человек с ножом.

Полиция сообщает, что нападавший задержан и опознан, он известен правоохранительным органам по другим преступлениям.

В то же время власти не комментируют возможную связь инцидента с терроризмом.

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Теги: Китай

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