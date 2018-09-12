Чехия не будет поднимать в ЕС тему снятия санкций в отношении РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Чехия, несмотря на усилия президента страны Милоша Земана, не намерена поднимать в ЕС вопрос о снятии санкций с России, пишет чешская газета "Млада фронта днес", которая приводит слова главы чешского правительства Андрея Бабиша.

"Мы точно не будем поднимать эту тему, для нас это не та тема, мои приоритеты это бюджет и миграция", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента газеты по окончании встречи с президентом Чехии.

"Если кто-нибудь эту тему поднимет, то мы примем участие в обсуждении, но мы эту тему поднимать не будем", - отметил Бабиш.

В то же время в интервью, опубликованном в субботу в словацкой газете "Правда", он высказался за налаживание отношений с Россией.

"Все хотели бы вести дела с Россией. Для реализации минских соглашений (по Украине - ИФ) необходимо найти политическое решение. Как-то это надо решать. Россия здесь была и будет", - сказал он.

Он напомнил, что "новое итальянское правительство хочет отмены этих санкций (в отношении России)". "Посмотрим, какое развитие это получит", - заключил Бабиш.

Президент Милош Земан на протяжении длительного времени выступает критиком санкций в отношении России, но его усилия пока безуспешны, отмечает "Млада фронта днес".