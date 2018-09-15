Бельгия экстрадировала в Россию исламиста, финансировавшего боевиков в Сирии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности России сообщила об экстрадиции из Бельгии находящегося в международном розыске гражданина России Али Гехаева, 1988 года рождения.

"Являясь сторонником радикального ислама, с 2015 года Гехаев постоянно проживал на территории государств Европейского союза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское Государство" в Сирии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении ФСБ.

В мае 2017 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в городе Брюссель и помещен под предэкстрадиционный арест, уточнили в ведомстве. Позднее Бельгия удовлетворила запрос о его выдаче.

"14 сентября 2018 года осуществлена экстрадиция Гехаева в Россию, - сообщили в ФСБ. - Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия".