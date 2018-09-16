Количество жертв тайфуна на Филиппинах достигло 28 человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек погибли из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Большая часть людей погибла при оползнях в горных регионах на севере страны.

Сейчас тайфун движется к густонаселенным южным провинциям Китая и Гонконгу.

Из-за тайфуна Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября. Отменены также почти 150 рейсов, из них треть - международные.

По данным метеорологического центра Китая, "Мангхут" обрушится на побережье провинции Гуандун в полден или ближе к вечеру в воскресенье.