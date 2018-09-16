В мире

Количество жертв тайфуна на Филиппинах достигло 28 человек

Есть обновление от 08:32

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 28 человек погибли из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Большая часть людей погибла при оползнях в горных регионах на севере страны.

В миреВ зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человекВ зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человекЧитать подробнее

Сейчас тайфун движется к густонаселенным южным провинциям Китая и Гонконгу.

Из-за тайфуна Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября. Отменены также почти 150 рейсов, из них треть - международные.

По данным метеорологического центра Китая, "Мангхут" обрушится на побережье провинции Гуандун в полден или ближе к вечеру в воскресенье.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Филиппины, Мангхут, Китай, Гонконг

Новости по теме

В мире
Минобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиками в ИдлибеМинобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиками в Идлибе
Боевики завезли емкости с хлором для химической атакиПодробнее
 СМИ узнали о желании Трампа сменить главу ПентагонаСМИ узнали о желании Трампа сменить главу Пентагона
Трамп чрезвычайно обеспокоен в том числе тем, что в глубине души Мэттис демократПодробнее
 В Латвии около пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школВ Латвии около пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ
Еще весной этого года в Латвии был принят закон о полном переводе всего школьного обучения на латышский языкПодробнее
 Число жертв урагана "Флоренс" возросло до пятиЧисло жертв урагана "Флоренс" возросло до пяти
Более 930 тыс. домов и предприятий остались без электричестваПодробнее
В ДНР обвинили западные спецслужбы в содействии убийству ЗахарченкоВ ДНР обвинили западные спецслужбы в содействии убийству Захарченко
По словам Дениса Пушилина, задержан один подозреваемый, который уже дал показанияПодробнее
 СМИ сообщили о беседе Путина и Абэ на турнире по дзюдоСМИ сообщили о беседе Путина и Абэ на турнире по дзюдо
Разговор тет-а-тет состоялся сразу после предложения президента РФ о мире без предварительных условийПодробнее
 Четыре человека стали жертвами урагана "Флоренс" в Северной КаролинеЧетыре человека стали жертвами урагана "Флоренс" в Северной Каролине
По прогнозам синоптиков, за неделю на восточное побережье США выльется почти 70 трлн литров водыПодробнее
 Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвиненияМанафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения
Таким образом бывший руководитель штаба Трампа хочет избежать второго судебного процессаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 16 сентябряСпортГоловкин потерпел поражение в бою с АльваресомВ РоссииОбщественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора ПриморьяВ миреМинобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиками в ИдлибеВ миреСМИ узнали о желании Трампа сменить главу ПентагонаВ миреВ ДНР обвинили западные спецслужбы в содействии убийству Захарченко

В Лондоне сочли интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию

В интервью россияне заявляли, что не имеют отношения к ГРУ и ездили в Солсбери посмотреть на знаменитый собор Подробнее

В Сирии впервые с 2011 года состоятся местные выборы

Ибрагимович провел 500-й гол в карьере

Юбилейный гол, как и многие ему предшествовавшие, получился у шведа эффектным, после матча Ибрагимович назвал себя "Богом голов" Подробнее

Собянин объяснил, в чем разница между его победами на выборах 2018 и 2013 годов

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашёл с визитом в порт Пороса

Пять человек погибли в аварии под Воронежем

МЧС посоветовало переждать дома грозу в Москве

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 сентября

Смертоносный тайфун "Мангхут", подготовка провокации в Идлибе, первое поражение Головкина Подробнее

Головкин потерпел поражение в бою с Альваресом

Головкин потерпел поражение в бою с АльваресомЭто первое поражение казахстанского боксера Подробнее

Количество жертв тайфуна на Филиппинах достигло 28 человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');