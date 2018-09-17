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Американский самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил длительный полет вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14848, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, курсировал над международными водами Восточного Средиземноморья вдоль сирийского побережья на удалении 50-75 км от него.

В понедельник к югу от Сирии был также зафиксирован полет аналогичного самолета радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании RC-135W с бортовым номером ZZ666. Он осуществлял полет в воздушном пространстве Израиля, Иордании и Ирака.

Согласно мониторинговым данным, в последнее время резко возросло количество разведывательных полетов американских разведывательных самолетов, а также других стран НАТО у границ Сирии.

В настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью 1,6 тыс. км, и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни". В Средиземном море также находятся не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", оснащенных "Томагавками".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

8 сентября в Средиземное море вошла ударная атомная подводная лодка ВМФ Великобритании "Тэлент", оснащенная 10 крылатыми ракетами "Томагавк".

Кроме того, в Восточном Средиземноморье осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО, в частности, фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рёйтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек", ВМС Испании "Кристобаль Колон" и ВМС Греции "Элли".

В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По утверждению российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "США продолжают наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал И.Конашенков.

Кроме того, в Персидский залив, из акватории которого может также быть нанесен удар по Сирии, прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

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Теги: США, Сирия
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