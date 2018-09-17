Беспилотник ВВС США провел 10-часовую разведку у линии разграничения в Донбассе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, предназначенный для ведения разведки на большую глубину территории противника, в понедельник совершил многочасовой полет в районе линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он также несколько раз приближался к границам России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более десяти с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Он совершал полет на расстоянии 70-80 км к северу от линии разграничения и высоте около 15-16 тыс. метров, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом американский разведчик не менее восьми раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.