Вулкан Пик Сарычева на Средних Курилах выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Пик Сарычева на о.Матуа (Средние Курилы Сахалинской области) во вторник утром выбросил столб пепла высотой до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Облако пепла дрейфует к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Матуа - необитаемый остров.

Вулкан Пик Сарычева (1 тыс. 446 м над уровнем моря) является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. В историческое время (с 1760 по настоящее время) на нем зафиксировано не менее 10 извержений.

По данным сахалинских вулканологов, последнее, одно из самых сильных исторических извержений вулкана, произошло 11-19 июня 2009 года. Пепловые выбросы Пика Сарычева тогда достигали в высоту 8-16 км, а шлейф вулканического пепла простирался в западном и северо-западном направлениях на 1,5 тыс. км, в восточном и юго-восточном - более чем на 3 тыс. км.

Тогда впервые за исторический период были зарегистрированы пеплопады на острове Сахалин и даже в Хабаровском крае. Поступление большого количества пирокластического материала в прибрежную акваторию привело к увеличению площади острова Матуа на 1,1 кв. км кв. (2,09 %).