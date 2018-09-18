Главные новости
В РоссииРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеВ миреПорошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и РоссиейВ РоссииРоссийская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом "Боинге"
В мире

Вулкан Пик Сарычева на Средних Курилах выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Пик Сарычева на о.Матуа (Средние Курилы Сахалинской области) во вторник утром выбросил столб пепла высотой до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Облако пепла дрейфует к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Матуа - необитаемый остров.

Вулкан Пик Сарычева (1 тыс. 446 м над уровнем моря) является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. В историческое время (с 1760 по настоящее время) на нем зафиксировано не менее 10 извержений.

По данным сахалинских вулканологов, последнее, одно из самых сильных исторических извержений вулкана, произошло 11-19 июня 2009 года. Пепловые выбросы Пика Сарычева тогда достигали в высоту 8-16 км, а шлейф вулканического пепла простирался в западном и северо-западном направлениях на 1,5 тыс. км, в восточном и юго-восточном - более чем на 3 тыс. км.

Тогда впервые за исторический период были зарегистрированы пеплопады на острове Сахалин и даже в Хабаровском крае. Поступление большого количества пирокластического материала в прибрежную акваторию привело к увеличению площади острова Матуа на 1,1 кв. км кв. (2,09 %).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Курилы

Новости по теме

В мире
У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20
Самолет с 14 военными пропал во время удара израильских самолетов по Сирии и пусков ракет с французского фрегатаПодробнее
 Трамп распорядился рассекретить бумаги, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в СШАТрамп распорядился рассекретить бумаги, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в США
Среди документов — решения Суда по негласному наблюдению в целях внешней разведки и переписка ФБРПодробнее
 В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливеВ Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
Поезд способен развить скорость до 140 км/ч и на одной заправке проехать порядка 1 тыс. кмПодробнее
 Подозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показанияПодозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показания
По информации источника в силовых структурах ДНР, Александр Погорелов признал, что участвовал в подготовке взрыва в центре ДонецкаПодробнее
Порошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и РоссиейПорошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и Россией
Теперь Киев должен проинформировать Москву о разрыве договораПодробнее
 СМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с СШАСМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с США
Один из возможных шагов со стороны Китая - отказ от торговых переговоров с ВашингтономПодробнее
 Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"
Тем не менее, пока не ясно, было ли совершено преступление; место инцидента по-прежнему оцепленоПодробнее
 Британская полиция оцепила ресторан в СолсбериБританская полиция оцепила ресторан в Солсбери
Мужчине и женщине стало плохо после посещения заведения, расположенного в 300 метрах от ресторана, где обедал Сергей Скрипаль с дочерьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото
17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия и Турция договорились не проводить военную операцию в ИдлибеВ миреПорошенко прекратил договор о дружбе между Украиной и РоссиейВ РоссииРоссийская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом "Боинге"В РоссииВыборы в Приморье: рывок назадВ миреПодозреваемый в покушении на Захарченко дал признательные показанияВ РоссииЕдинороссы не поддержали кандидатуру Поклонской на пост главы думской комиссии

У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20

У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20Самолет с 14 военными пропал во время удара израильских самолетов по Сирии и пусков ракет с французского фрегата Подробнее

Трамп распорядился рассекретить бумаги, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в США

Трамп распорядился рассекретить бумаги, связанные с расследованием "вмешательства РФ" в выборы в СШАСреди документов — решения Суда по негласному наблюдению в целях внешней разведки и переписка ФБР Подробнее

Суд начнет пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Третий межкорейский саммит стартует во вторник в Пхеньяне

Денуклеаризация Корейского полуострова - ключевая тема переговоров Подробнее

Фигурант дела "Нового величия" обратился за помощью к Москальковой

Сирийские военные сбили запущенные по Латакии ракеты

СМИ Сирии полагают, что обстрел был проведен ВВС Израиля Подробнее

Сотрудники госдепа США столкнулись с хакерской атакой

Утечки секретных данных не произошло Подробнее

Беспилотник ВВС США провел 10-часовую разведку у линии разграничения в Донбассе

Во время полета американский разведчик не менее восьми раз приближался на расстояние 40-60 км к границам России Подробнее

МЧС усилило группировку спасателей на месте крупного степного пожара в Оренбуржье

Российские олимпийские чемпионы по боксу и их тренеры будут получать пожизненные стипендии

Депутат думы Красногорска Монсон проведет на местном стадионе поединок с Тимати Сильвией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');