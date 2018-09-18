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Прокурор запросил 10 лет колонии для петербургского экс-депутата Нестеровой по делу о взятке

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит приговорить бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светлану Нестерову к 10 годам колонии по делу о взятке.

"Прокурор просил признать Нестерову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в 10 млн рублей", - сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Сторона защиты просила оправдать Нестерову. Ожидается, что приговор Нестеровой будет оглашен 25 сентября.

Как сообщалось, 22 июня 2016 года Нестерова (ранее была депутатом от "Единой России" в Петербурге) была задержана в рамках дела о мошенничестве со средствами "депутатской поправки" к городскому бюджету.

По версии следствия, с июня 2013 по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение более 4,5 млн рублей, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга в качестве субсидии для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. Для исполнения задуманного она привлекла двух своих помощниц, а также знакомую - директора ряда коммерческих организаций.

Все три соучастницы признали вину в инкриминируемых им действиях и ранее получили условные сроки по делу.

Изначально в отношении Нестеровой было возбуждено дело по статье "мошенничество", но впоследствии его переквалифицировали на "взятку". Обвиняемая содержится под домашним арестом.

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Теги: Светлана Нестерова, Петербург

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