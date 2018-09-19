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Автомобиль наехал на толпу пешеходов в Лондоне

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, три человека пострадали в результате инцидента на северо-западе Лондона, когда автомобиль въехал в толпу пешеходов вблизи исламского центра, пишет в среду газета The Sun.

По данным полиции, в автомобиле находились трое мужчин и женщина в возрасте чуть более 20 лет. Как сообщается, молодые люди выкрикивали антиисламское лозунги. Отмечается, что перед тем, как автомобиль въехал в толпу, у них завязался конфликт с посетителями исламского центра.

Полиция возбудила дело по факту преступления на почве ненависти, но не рассматривает инцидент как террористическую атаку. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

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Теги: Лондон, Великобритания

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