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В Пакистане суд решил отпустить экс-премьера Шарифа из тюремного заключения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд Исламабада рассмотрел апелляцию и распорядился освободить бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа спустя две месяца после того, как он начал отбывать десятилетний срок заключения по делу о коррупции, сообщила в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Экс-премьер в июле возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полиция арестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

В июле 2017 года Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.

Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шарифа к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне. Дочь экс-премьера приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа. Позже Шариф подал апелляцию на решение суда.

Би-би-си отмечает, что суд принял решение об освобождении спустя неделю после смерти его супруги Бегум Кулсум, скончавшейся от рака в Лондоне. При этом суд отпустил Шарифа и его дочь на похороны, позже они вернулись в тюрьму.

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Теги: Пакистан, Наваз Шариф

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