Палестинский подросток погиб при обстреле демонстрации в секторе Газа

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате применения израильскими военными огнестрельного оружия против демонстрантов в секторе Газа погиб 15-летний палестинский подросток, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Столкновения палестинских демонстрантов и израильских военных в ходе выступлений протеста в рамках "Великого марша возвращения" в секторе Газа являются частым явлением. С начала акций протеста 30 марта в этих столкновениях погибли уже более 180 палестинцев. Один израильский военнослужащий был застрелен палестинским снайпером.

Палестинцы добиваются возвращения в свои дома, которые были вынуждены покинуть в результате захвата их земель Израилем в 1948 году.