Дисциплинарная комиссия КПК начала проверку в отношении начальника энергетического госуправления КНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Центральная комиссия компартии Китая по проверке дисциплины начала проверку в отношении заместителя председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам, начальника Государственного энергетического управления КНР Нура Бекри.

В сообщении комиссии отмечается, что Бекри "подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины". Подробности не приводятся.

Как правило, эта формулировка в Китае используется в начале расследования дел в отношении высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупции.

Бекри занимает должности заместителя председателя госкомитета и начальника энергетического госуправления с декабря 2014 года.