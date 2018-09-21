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Замгенсека НАТО Гетемюллер подтвердила, что Грузия станет членом альянса

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - НАТО остается приверженной своему заявлению на Бухарестском саммите в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса. Об этом заявила в пятницу на брифинге в МИД Грузии заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Мы продолжаем подготовку Грузии к вступлению в НАТО и мы отмечаем, что у Грузии есть существенный прогресс в осуществлении реформ, экономическом развитии, создании более эффективных институтов безопасности и обороны", - сказала Гетемюллер.

Она также отметила большой вклад Грузии в укреплении глобальной безопасности.

"Хочу сообщить, что 3 октября состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны, что подчеркивает значимость отношений альянса с Грузией", - заявила Гетемюллер.

По ее словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Мы призываем Россию вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии. Мы также обеспокоены военной активностью России в регионе Черного моря", - сказала Гетемюллер.

В рамках визита в Тбилиси Гетемюллер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, членами правительства, примет участие в "круглом столе" в Минобороны.

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Теги: Грузия, НАТО

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