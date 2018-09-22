Каждый десятый проголосовавший за Трампа в 2016 году не стал бы делать это вновь

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Среди американцев, проголосовавших на выборах президента США в 2016 году за Дональда Трампа, около 10% не стали бы это делать вновь, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на исследовательскую компанию "Харрис".

Респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы 2016 года состоялись завтра. Среди тех, кто поддержал Дональда Трампа в 2016 году, 89% сделали бы это вновь, а 4% - проголосовали бы за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, остальные выбрали бы другого кандидата или воздержались от ответа.

Среди сторонников Хиллари Клинтон 94% ее избирателей отдали бы за нее голоса вновь, а 2% проголосовали бы за Дональда Трампа.

Также 10% респондентов заявили, что они не голосовали в 2016 году, и больше половины из них вновь не пошла бы на голосование, 10% теперь готовы проголосовать за Дональда Трампа, а 17% - за Хиллари Клинтон.

Опрос был проведен 14-15 сентября 2018 года, в нем приняла участие 1 тыс. человек с правом голосовать на выборах президента США.