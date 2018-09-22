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Президент Ирана пообещал усилить ракетный потенциал страны

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран продолжит расширять свою ракетную программу.

"Мы никогда не сократим свой ракетный потенциал, мы будем наращивать его день за днем", - сказал Рухани.

При этом он обратился к "недругам" Ирана. "Тот факт, что ракеты приводят вас в ярость, говорит о том, что это наше наиболее эффективное оружие", - сказал президент Исламской республики.

По данным западных СМИ, Иран располагает ракетами средней дальности (до 3000-3500 км).

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Теги: Иран, Хасан Рухани

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