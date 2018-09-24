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Существенных нарушений на выборах во Владимирской области не обнаружили

Никаких предпосылок к отмене выборов или их пересмотру нет, уверены в ЦИК

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев заявил, что второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел без серьезных нарушений.

"Не было зафиксировано никаких серьезных нарушений. (...) Мы можем констатировать, что это была одна из самых чистых и соответствующих закону кампаний", - заявил журналистам Кинев на брифинге в ночь на понедельник.

"Кампания была непростая, в некотором роде историческая, потому что это первая кампания по выборам губернатора (Владимирской области - ИФ), которая прошла в два тура. Сегодня пришлось решать достаточно много задач, чтобы выборы, которые проходили на территории области, прошли в четком соответствии с законодательством. Мы считаем, что мы эти проблемы успешно решили", - добавил член ЦИК.

"По моей точке зрения, на данный момент выборы прошли во Владимирской области максимально чисто, и никаких предпосылок к тому, чтобы они были отменены или их результаты были пересмотрены, нет", - заявил журналистам Кинев на брифинге в ночь на понедельник.

"Вполне возможно, что до официального подведения итогов в избирательную комиссию субъекта или нижестоящие комиссии еще поступят какие-то жалобы - все они будут обязательно рассмотрены, тогда будет принято окончательное решение", - добавил член ЦИК.

Во Владимирской области во втором туре выборов губернатора соперничают действующий глава региона Светлана Орлова ("Единая Россия") и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. После обработки более 90% протоколов участковых избирательных комиссий Сипягин лидирует с отрывом почти в 20%.

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Теги: Россия, Владимирская область

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